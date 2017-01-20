الأهلي يقدم عمرو بركات لوسائل الإعلام بعد التوقيع الرسمى

كتب محمد عراقى

يظهر عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي الجديد والمنتقل من ليرس البلجيكى خلال الساعات المقبلة بمقر النادى بالجزيرة لتقديمه لوسائل الإعلام، عقب توقيعه للفريق الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف السنة.

واتفق بركات مع عصام سراج مدير إدارة التعاقدات بالأهلي على الظهور فى النادى غداً أو بعد غد على أقصى تقدير للإعلان رسمياً عن انتقاله للفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الفريق الأحمر والتى تُقام خلال الفترة المقبلة بملعب الدفاع الجوي لوجود إصلاحات فى ملعب التتش، بعد استقرار الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى على قيد اللاعب أفريقياً.

وتكبدت خزينة الأهلي مبلغ 250 الف دولار أى ما يعادل 5 ملايين جنيه للتعاقد مع بركات من صفوف ليرس البلجيكى.