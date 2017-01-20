تأجيل معسكر منتخب المحليين 24 ساعة والقائمة غدا

كتب محمد ربيع

قرر هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، تأجيل أول معسكر للمنتخب والذى كان مقررا له غدا السبت لمدة 24 ساعة ليقام الأحد، فى إطار استعدادات المنتخب لبطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامتها فى كينيا ٢٠١٨.

وسيتم إعلان قائمة أول معسكر لمنتخب المحليين فى مصر غدا، عقب اجتماع بين هانى رمزى وطارق السعيد القائم بأعمال المدرب العام بصورة ودية، لحين صدور قرار رسمى بتعيينه عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى أسماء الجهاز الفنى لمنتخب المحليين المعاون لهانى رمزى عقب عودة هانى أبو ريدة من بطولة أمم أفريقيا المقامة بالجابون.