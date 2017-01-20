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الزمالك يؤجل تعديل عقد شيكابالا

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الزمالك يؤجل تعديل عقد شيكابالا الزمالك يؤجل تعديل عقد شيكابالا

>كتب أحمد توفيق

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض، بسبب توتر العلاقة بين اللاعب والمجلس خلال الأيام الماضية.

وينوى مجلس الزمالك تعديل عقد شيكابالا، حيث يتقاضى اللاعب مليون جنيه فقط سنويا بعد عودته للقلعة البيضاء من نادى سبورتينج لشبونة البرتغالى.

وبعد الأزمة التى اندلعت بين شيكابالا ومجلس الزمالك والاتهامات الموجهة للاعب من جانب مرتضى منصور بالغياب عن التدريبات الجماعية، تقرر تأجيل تعديل عقد الفهد الأسمر لوقت آخر.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك انضمام شيكابالا للمعسكر المغلق المنتظر انطلاقه غدا السبت فى منطقة 6 أكتوبر، بعدما حضر اللاعب لمقر النادى بالأمس للتأكيد على غيابه بسبب المرض، وأخطره الجهاز الفنى بضرورة التواجد فى المعسكر المغلق.

 


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