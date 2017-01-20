ترامب للأمريكيين: «لن أخذلكم .. وعلينا مواجه الصعاب فى تحديد مستقبلنا»

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى أول كلمة له خلال خفل تنصيبه: ”نحن ننقل السلطة فى واشنطن”، شكراً لكم جميعا، ونحن كمواطنين أمريكيين، بذلنا جهدا وطنيا، ولا بد من بذل جهد وطنى كبير من أجل إعادة بناء بلدنا واستيفاء الوعود لجميع أبناء شعبنا”.

وتابع ترامب : “سوف نعمل جاهدين على تحديد المسار السليم لشعبنا وللعالم أجمع لسنوات عديدة قادمة، والجميع على علم إننا سنواجه صعوبات وتحديات المستقبل، علينا تجاوزها”.

وأضاف : لن أخذلكم أبداً، وهذا وعد منى، وأمريكا تبدأ فى مرحلة فوز لم يسبق لها مثيل، وسوف نحقق احلامنا، وسنسخر وقتنا وجهدنا للعمل من أجل البلاد، كما سيتعين علينا عمل الخير تجاه الدول الأخرى، ونحن على علم أن كل بلد لديه الحق فى فرض مصالحه فى المقام الأول”.