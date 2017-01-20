أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ترامب للأمريكيين: «لن أخذلكم .. وعلينا مواجه الصعاب فى تحديد مستقبلنا»

Google+ Print
ترامب للأمريكيين: «لن أخذلكم .. وعلينا مواجه الصعاب فى تحديد مستقبلنا» ترامب للأمريكيين: «لن أخذلكم .. وعلينا مواجه الصعاب فى تحديد مستقبلنا»

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى أول كلمة له خلال خفل تنصيبه:  ”نحن ننقل السلطة فى واشنطن”، شكراً لكم جميعا، ونحن كمواطنين أمريكيين، بذلنا جهدا وطنيا، ولا بد من بذل جهد وطنى كبير من أجل إعادة بناء بلدنا واستيفاء الوعود لجميع أبناء شعبنا”.

وتابع  ترامب : “سوف نعمل جاهدين على تحديد المسار السليم لشعبنا وللعالم أجمع لسنوات عديدة قادمة، والجميع على علم إننا سنواجه صعوبات وتحديات المستقبل، علينا تجاوزها”.

وأضاف : لن أخذلكم أبداً، وهذا وعد منى، وأمريكا تبدأ فى مرحلة فوز لم يسبق لها مثيل، وسوف نحقق احلامنا، وسنسخر وقتنا وجهدنا للعمل من أجل البلاد، كما سيتعين علينا عمل الخير تجاه الدول الأخرى، ونحن على علم أن كل بلد لديه الحق فى فرض مصالحه فى المقام الأول”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»