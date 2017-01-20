موجز السادسة مساء.. مجلس الوزراء: "بوكليت" الثانوية العامة يقضى على الغش

نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات الست الماضية العديد من الأخبار الهامة، على جميع الأصعدة "المحلى والعربى والعالمى"، كان أبرزها عرض مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء نموذج "بوكليت" الثانوية العامة وكيفية مساهمته فى القضاء على ظاهرة الغش، إلى جانب تعلقد وزارة التموين على استيراد 60 ألف طن قمح أوكرانى لدعم الخبز المحلى.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تفاصيل نظام البلوكليت، الذى استحدثته وزارة التربية التعليم، لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه يحد من ظاهرة الغش.

تعاقدت هيئة السلع التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الجمعة، على شراء 60 ألف طن قمح أوكرانى، لإنتاج الخبز المدعم من خلال مناقصة عالمية، على أن يتم توريد الأقماح فى الفترة من أول مارس المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر.

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد السائق على طريق الإسكندرية الزراعى، ما أدى إلى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من الإسكندرية فى طريقه إلى القاهرة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

سلم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، 300 مقعد دراسى لمدارس حلايب وشلاتين لـ 900 طالب .وتقدم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بالشكر إلى وزير الأوقاف على ما تقدمة الوزارة من خدمات للمحافظة.

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس ادارة هيئة الأرصاد الجوية، أن تحسن حالة الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل .

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، من ضبط 46653 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 10 آلاف مخالفة تخطى السرعة المقررة.

أعلن الدكتور جودة بركات، المدير التنفيذي لمشروع "السلام عليك أيها النبى" بمصر، الانتهاء من ترجمة كتاب "السيرة النبوية في دقائق"، لمؤلفه الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهرانى، مؤسس المشروع والمشرف العام عليه، إلى اللغة العبرية لأول مرة في التاريخ الإسلامى .

أثارت صورة لرئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي بتونس، بعدما أظهرته صفحة "هنا قرطاج" الخاصة بالرئاسة التونسية وهو يشاهد مباراة المنتخب التونسي مع نظيره الجزائري، أمس الخميس .

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ألقت القبض على مخرج سينمائى، عقب قيامه بسرقة خمس لوحات فنية من متحف الفن الحديث بأرض المعارض بدار الأوبرا، وتغييرها بلوحات أخرى مقلدة.

شهدت مدينة شبرا الخيمة، مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء، بين فنى طباعة وطالب، بسبب قيام الأخير بتركيب طبق دش بدون استئذان المجنى عليه، أسفرت عن مقتل فنى الطباعة، تم نقل الجثة إلى مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من منطلق إحساسها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أب لكل المصريين، أرسلت العروس "رحاب صلاح"، دعوة للرئيس لحضور حفل زفافها يوم 26 يناير الجارى، مرجعة إقدامها على تلك الخطورة لتأكيده أكثر من مرة على أنه أب لكل فتيات مصر وأوصى بهن فى أكثر من مناسبة، حتى أنه أطلق على عام 2017 عام المرأة تقديرا لمكانتها بالمجتمع.

أيام قليلة وتشهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، تعديلا فى بعض الحقائب الوزارية، حسبما أعلن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع، كذلك من المتوقع دمج بعض الحقائب الوزارية، الأمر الذى فتح الباب أمام التساؤلات حول هذه الوزارات التى يمكن دمجها فى كيان واحد.

جدل أثارته مآسى كثير من الزوجات اللائى خرجن من رحلة الحياة بورقة طلاق ومؤخر صداق قليل لا يذكر، بعد أن غدر بهن الأزواج وطلقوهن لحرمانهن من الميراث، وهو ما يطلق عليه "طلاق الفار أو الفرار" وهو ما كشف عنه مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة وزنانيرى عبر رصد مأساة 1400 سيدة يبحثن عن حقوقهن الزوجية الشرعية فى الميراث بعد أن قضين سنوات فى خدمة أزواجهن.

أغلق النادى الأهلي ملف التعاقد مع الغانى أسيفواه نجم نادى سيون السويسرى، بعدما بات اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادى مونبيليه الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فوجئ مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بقيام باسم مرسى مهاجم الفريق بتحديد 15 مليون جنيه قيمة راتبه مع النادى على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وذلك فى العقود التى وقع عليها اللاعب مع فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء الأسبق.

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم – كاف- بدءا من مباريات الجولة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون للمجموعة الرابعة، أن تقوم الفرق بالإحماء داخل غرف الملابس حماية لأرضية الملعب حتى لا تتأثر من اضرار زائدة.

يشارك الوزير الجزائرى للشئون المغاربية والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، فى أعمال الدورة العاشرة لدول جوار ليبيا التى ستعقد بالقاهرة غدا "السبت".

استهدف وزير الداخلية الليبى الأسبق، العميد عاشور شوايل، ظهر اليوم الجمعة، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد أبو زهرة بمنطقة الماجورى فى مدينة بنغازى.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قائد أركان الجيش التركى خلوصى أكار التقى نائب قائد أركان الجيش الإسرائيلى اللواء يائير جولان، وذلك على هامش القمة السنوية لحلف الشمال الأطلسى " الناتو".

قبل ساعات قليلة من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أكد دونالد ترامب الرئيس المنتخب أن اليوم هو بداية كل شئ، مؤكدا أن العمل بدأ.

أظهرت وثائق لـ "سى أى أيه" تعود لفترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، أن واشنطن لم تكن تشكك فى تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.