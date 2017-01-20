ميشال عون: لبنان يدعم كل ما من شأنه تحقيق التضامن بين الدول العربية

أ ش أ

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون أن لبنان يدعم كل ما من شأنه أن يحقق التضامن بين الدول العربية، لأن هذا التضامن أساس قوة هذه الدول، معربا عن أمله أن تتمكن القمة العربية المزمع عقدها فى الأردن فى 29 المقبل من معالجة القضايا العربية الراهنة.



> وأوضح الرئيس عون خلال استقباله اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن لبنان سوف يسهم فى أى جهد عربى فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لا تزال مرجعية ويجب العمل للمحافظة عليها لأنها العنصر الجامع الوحيد للدول العربية.

> من جانبه قال أبو الغيط إن زيارته للبنان وهى الأولى منذ تعيينه أمينا عاما للجامعة تأخرت نتيجة الفراغ الرئاسى الذى كان فى لبنان، وهى مناسبة لتأكيد دعم الجامعة للبنان وتثمينها الكبير للدور الذى يلعبه داخل الجامعة العربية وخارجها.

ووجه الدعوة إلى الرئيس عون لزيارة الجامعة العربية وإلقاء كلمة أمام رؤساء البعثات العربية فيها، وذلك عند قيامه بالزيارة الرسمية إلى مصر.

وأضاف أنه بحث مع الرئيس عون التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية المقبلة وأهمية مشاركة الرئيس عون فيها، إضافة إلى الأوضاع الراهنة فى عدد من الدول لاسيما تلك التى تشهد حروبا وتدميرا. وفى نهاية اللقاء قدم أبو الغيط للرئيس عون شعار جامعة الدول العربية.

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية تم تحييدها فى الشأن السورى منذ سنوات طويلة، وخاصة منذ نشوب الأزمة فى سوريا، وقد حلت محلها منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك ردا على سؤال حول دور جامعة الدول العربية فى المحادثات التى تجرى اليوم بشأن سوريا فى استانا، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أبو الغيط اليوم الجمعة، عقب لقاء الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية أنه فى حال توقف إطلاق النار فى سوريا وبدأت العملية السياسية للتسوية، سوف تعود الجامعة العربية لتلعب تأثيرها فى إعادة سوريا كدولة إقليمية فى الإطار العربي.

وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تتفهم الموقف اللبنانى تجاه موضوع النازحين السوريين بالإضافة إلى أنها تؤيد لبنان لدى المنظمات الدولية والدول المانحة وكيفية مساعدته ودعمه على تجاوز مشكلات اللاجئين.

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب بشأن القدس الشرقية، قال أبو الغيط إن هذه التصريحات تحتاج إلى تدقيق ومصارحة أكثر من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة لما ينوى الرئيس الأميركى فعله، مطالبا ترامب بالحذر فيما يتعلق بالقدس الشرقية وعدم اتخاذ أى خطوات غير مدروسة.