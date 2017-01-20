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الخارجية الروسية والسورية تناقشان التحضير لمحادثات أستانة

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الخارجية الروسية والسورية تناقشان التحضير لمحادثات أستانة الخارجية الروسية والسورية تناقشان التحضير لمحادثات أستانة

>(أ ش أ)

ناقش مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، والسفير السورى بموسكو رياض حداد، التحضيرات اللازمة لمحادثات تسوية الأزمة السورية فى أستانة.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان، اليوم الجمعة، إن الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحضير وعقد الاجتماع الدولى حول الأزمة السورية فى أستانة يوم الاثنين المقبل مع التركيز على ضرورة التأكيد على (تحقيق) أقصى كفاءة لها"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ومن المفترض أن تستضيف العاصمة الكازاخستانية أستانة المحادثات حول الأوضاع فى سوريا، لكن مشاركة بعض الأطراف لا زالت غير مؤكدة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يتضمن الحضور ممثلى الجيش النظامى السورى والمعارضة المسلحة، كما من المفترض أن تركز المحادثات على سبل تطبيق نظام لوقف إطلاق النار فى كافة أنحاء سوريا.


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