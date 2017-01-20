الأمم المتحدة بحاجة إلى 3.4 مليار دولار لمساعدة السوريين داخل البلاد

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أفاد المنسق الإنسانى الأممى فى سوريا على الزعترى، بأن الأمم المتحدة تحتاج إلى 3.4 مليار دولار فى العام 2017 لتقديم المساعدة إلى السوريين المتبقين فى البلاد.



> وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية فى سوريا -فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- "نحن طلبنا من الدول المانحة 3.4 مليار دولار فقط للمواطنين السوريين داخل سوريا، وهذا المبلغ لا يشمل الـ4.3 مليون سورى لاجئ خارج سوريا".



> وأضاف أنه خلال العام 2016، حصلت خطة الاستجابة الانسانية (لمساعدة السوريين) على 1.5 مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار طالبنا بها.



> وأكد الزعترى أنه تم صرف 220 مليون دولار فى حلب وحدها خلال العام 2016، مشيرا إلى أن هذه الأموال ذهبت إلى الغذاء ومياه الشرب والصحة والتعليم.