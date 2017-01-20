أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة بحاجة إلى 3.4 مليار دولار لمساعدة السوريين داخل البلاد

Google+ Print
الأمم المتحدة بحاجة إلى 3.4 مليار دولار لمساعدة السوريين داخل البلاد الأمم المتحدة بحاجة إلى 3.4 مليار دولار لمساعدة السوريين داخل البلاد

>أ ش أ

 أفاد المنسق الإنسانى الأممى فى سوريا على الزعترى، بأن الأمم المتحدة تحتاج إلى  3.4 مليار دولار فى العام 2017 لتقديم المساعدة إلى السوريين المتبقين فى البلاد.


> وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية فى سوريا -فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة- "نحن طلبنا من الدول المانحة  3.4 مليار دولار فقط للمواطنين السوريين داخل سوريا، وهذا المبلغ لا يشمل الـ4.3 مليون سورى لاجئ خارج سوريا".


> وأضاف أنه خلال العام 2016، حصلت خطة الاستجابة الانسانية (لمساعدة السوريين) على 1.5 مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار طالبنا بها.


> وأكد الزعترى أنه تم صرف 220 مليون دولار فى حلب وحدها خلال العام 2016، مشيرا إلى أن هذه الأموال ذهبت إلى الغذاء ومياه الشرب والصحة والتعليم.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017