هبوط أرضي مفاجىء بكوبري في الأقصر

شهد كوبري البغدادي العلوي، الذي يربط بين البرين الشرقي والغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، هبوطًا أرضيًا مفاجئ، تسبب في تعطيل حركة المرور للسيارات المتجهة إلى منطقة البر الغربي بالكامل من مركز “إسنا” إلى مركز “القرنة”.

وقام محافظ الأقصر، محمد بدر، بجولة تفقدية لمعاينة الهبوط رافقه خلالها القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووجه بحل مشكلة المرور، وتحويل مسار الطريق عن المنطقة التي وقع بها الهبوط لمنطقة أخرى وتشكيل لجنة لإصلاح الكوبري ومعرفة سبب الهبوط.

يذكر أن، كوبري البغدادي في الأقصر تعرض لهبوط أرضي مماثل في شهر أبريل الماضي.