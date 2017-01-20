أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

هبوط أرضي مفاجىء بكوبري في الأقصر

Google+ Print
هبوط أرضي مفاجىء بكوبري في الأقصر هبوط أرضي مفاجىء بكوبري في الأقصر

صورة من المشهد

شهد كوبري البغدادي العلوي، الذي يربط بين البرين الشرقي والغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، هبوطًا أرضيًا مفاجئ، تسبب في تعطيل حركة المرور للسيارات المتجهة إلى منطقة البر الغربي بالكامل من مركز “إسنا” إلى مركز “القرنة”.

وقام محافظ الأقصر، محمد بدر، بجولة تفقدية لمعاينة الهبوط رافقه خلالها القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووجه بحل مشكلة المرور، وتحويل مسار الطريق عن المنطقة التي وقع بها الهبوط لمنطقة أخرى وتشكيل لجنة لإصلاح الكوبري ومعرفة سبب الهبوط.

يذكر أن،  كوبري البغدادي في الأقصر تعرض لهبوط أرضي مماثل في شهر أبريل الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا