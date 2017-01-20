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«الإنتاج الحربى» توقع مذكرة تفاهم مع «الصحة» لصناعة سيارات الإسعاف محليًا

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«الإنتاج الحربى» توقع مذكرة تفاهم مع «الصحة» لصناعة سيارات الإسعاف محليًا «الإنتاج الحربى» توقع مذكرة تفاهم مع «الصحة» لصناعة سيارات الإسعاف محليًا

وزير الانتاج الحربي

وقعت عصر اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، ووزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، لإنشاء أول مصنع لصناعة وتجهيز سيارات الإسعاف في جمهورية العربية.

وقال الدكتور محمد سعيد العصار، في تصريح صحفي، إن وزارة الإنتاج الحربي تسخر كافة إمكانياتها التكنولوجية والبشرية وفائض طاقتها الإنتاجية من أجل خدمة جميع مؤسسات الدولة ، ويأتي توقيع هذه المذكرة بهدف تقليل تكلفة الاستيراد لسيارات الإسعاف والذي يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، بالإضافة لتوفير سيارات إسعاف مصرية بمواصفات عالمية لتشجيع ودعم الصناعة المحلية.

وأضاف العصار، أن الوزارة ستحرص على أن تكون سيارات الإسعاف مجهزة بأفضل التجهيزات طبقًا لمواصفات السلامة الأمنية التي تحددها وزارة الصحة.

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