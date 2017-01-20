إصابة 4 أشخاص بطقات خرطوش أثناء مشاجرة بين سائق ومحام بمركز المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصيب 4 أشخاص بطلقات خرطوش أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية جديدة الهالة بمركز المنصورة.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد سيد خشبة، مفتش مباحث المركز بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية جديدة الهالة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد رامى الطناوى، رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سعد الغزالى سعد محمود 32 سنة سائق، وحسن رفعت حسن عبد الحميد 37 سنة محامى حر، ويقيمان ذات القرية، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما على إثر قيام الأول بمعاكسة شقيقة الثانى عن طريق الهاتف المحمول من حوالى أسبوع، وتكرر معاكستها اليوم.

ونتج عن المشاجرة إصابة كلا من: صباح يحيى السيد 21 سنة ربة منزل، وياسمين سامى محمود 24 سنة ربة منزل، وأحمد إبراهيم على 33 سنة سائق، والسيد رمضان السيد عبد النبى 22 سنة عامل، ويقيمون بذات القرية برش خرطوش.

وبسؤال المصابين قرروا بأنه تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، واتهموا الأول بالتسبب فى إصابتهم، وتم ضبط الاول وبمواجهته أقر بمضمون الفحص وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري، فرد خرطوش عيار 12 مم، واتهم الثانى بمبادرة اطلاق أعيرة خرطوش صوبه دون اصابته ونتج عن ذلك إصابة المذكورين.

وتم تحرير المحضر رقم 1311 لسنة 2017 جنح المركز وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.