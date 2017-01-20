بالصور.. مزارعو الرضوان جنوب بورسعيد يشكون أوضاعهم لأعضاء البرلمان

بورسعيد - محمد عزام

التقي أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد ، عصر اليوم الجمعة ، مزارعي قرية الرضوان إحدى قرى جنوب بورسعيد ،لبحث مشكلاتهم المتعلقة بالأراضي الزراعية وذلك بمركز شباب القرية.

واستمع أعضاء اللجنة الـ 11 نائباً وسليمان وهدان وكيل البرلمان إلي أهالي القرية من المزارعين والفلاحين الذين تكررت شكواهم حول تقنين وضع الأراضي الحاصل عليها المزارعون من شباب الخريجين.

وطالب مزارعو قرية الرضوان من لجنة الزراعة بالبرلمان أن يخاطبوا المسئولين بأن يتم التعامل بسعر الفدان القديم وقت استلامهم الأراضي تقديرا لجهودهم التي بذلوها في تحويل تلك الأراضي إلى ما هي عليه الآن من خلال استصلاحها وجعلها زراعية منتجة .

وأشار المزارعون إلى أنهم قد اشتروا الأراضي من شباب الخريجين الذين حصلوا عليها من المحافظة حيث يوجد منهم من اشترى الأرض دون المنزل الملحق بها ، ومن اشتراها بالمنزل مطالبين بضرورة تقنين أوضاعهم .

ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة ووكيل البرلمان إلي مزارعي قرية الرضوان أنهم يعلمون مشاكلهم ويسعون إلى حلها.

يذكر أن لجنة الزراعة والري بالبرلمان وصلت مساء أمس للبدء في جولة والوقوف على مشاكل الفلاحين التى تواجههم ومحاولة وضع حلول لها لطرحها بمجلس النواب.