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بالصور.. طبيب بيطرى يجرى جراحة نادرة لبقرة ابتلعت مسامير

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بالصور.. طبيب بيطرى يجرى جراحة نادرة لبقرة ابتلعت مسامير بالصور.. طبيب بيطرى يجرى جراحة نادرة لبقرة ابتلعت مسامير

>أسيوط - ضحا صالح

أجرى الدكتور حسين أحمد، طبيب بيطرى، اليوم الجمعة،  جراحة نادرة لإنقاذ حياة بقرة من الموت.

وقال أحمد إن العملية الجراحية عبارة عن فتح بطن  للحيوانات تجرى فى حالات البلع للأجسام الغريبة التى من الصعب أن يتخلص منها الحيوان فى برازه، مضيفا أن المعدة مركبة لأنها تتكون من 4 أجزاء وهى ، المنفحة، الورقية، الشبكية، وفى الغالب ما يتم ابتلاعه من أجسام غريبة يستقر فى الشبكية لأنها أدنى جزء من المعدة والأجسام البلاستيكية والأكياس غالبا تتسبب فى عسرهضم وهزال ومشاكل هضم متكررة، أما الأجسام المعدنية فهى الأخطر لأنها تتسبب فى نقص حاد فى اللبن وتوقف الأكل، والموت المفاجئ، خاصة عندما يخترق مسمار أو إبرة منطقة الشبكية فى اتجاه القلب مباشرة وهذا ما تم فى حالة البقرة المصابة، إذ تم إجراء الجراحة لأنها الحل الوحيد والمباشر لإزالة المشكلة، وإنقاذها من الموت بعد أن ابتلعت مسامير، لافتا إلى أن التشخيص يظهر من خلال الفحص والأعراض وبجهاز كشف المعادن أو آشعة إكس.

وأضاف أحمد أن خطوات العملية يتم أولا فيها إعطاء مهدئ للحيوان ثم تخدير منطقة فتح العملية وتطهيره جيدا ويتم فتح الجلد ثم طبقة تحت الجلد ثم عضلة البطن الخارجية ،ثم عضلة البطن الداخلية ثم البريتونيوم، ثم تثبيت الكرش خارج الجلد، ثم فتح الكرش مع الحفاظ عليه مثبتا خارجيا، ثم تفريغ الكرش من محتوياته، واستخراج ما تم بلعه، وتتم بعد ذلك خياطة الأجزاء من الداخل للخارج طبقة طبقة بالخيط الداخلىabsorbable، ثم خياطة الجلد بالحرير، ويفك الحرير بعد أسبوعين.

 


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مصر 365

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