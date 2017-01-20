شيخة آل ثانى تشكر محمد بن راشد بعد رحلة دبى

عاطف العربى

أرسلت شيخة آل ثانى، رئيس مؤسسة ساتوك، صاحبة فكرة كأس العالم للأيتام، خطابات شكر لـ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، عن الاستضافة الطيبة بدبى عقب تتويج مؤسسة ساتوك بجائزة الإبداع الرياضى كأحسن مؤسسة عربية، وأيضا عن الرقى الذى تحظى به دولة الإمارات الشقيقة .

كما أرسلت أيضا شيخة آل ثانى خطابا لـ خالد بن زايد الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، على ما الجهد الكبير الذى بذله القائمون على الجائزة لاختيار الأفضل على كل المجالات المرشحة لنيل الجائزة.

وجاء فوز مؤسسة ساتوك لأنها تعمل فى مبادرات الأيتام والمحرومين، وأهمها مبادرة كأس العالم للأطفال الأيتام والمحرومين فى جميع أنحاء العالم، والتركيز على الجانب المعنوى للمبادرة فى إيجاد وسيلة لالتحامهم بالمجتمع.

وكانت مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثانى قد تبنت فكرة إقامة بطولة كأس العالم للأيتام على مستوى العالم، وأقيمت النسخة الأولى بالقاهرة العام الماضى، وشارك فيها 8 دول وفاز المنتخب المصرى، على أن تقام البطولة كل عامين، وشارك عدد كبير من نجوم الكرة على مستوى العالم كسفراء فى هذه البطولة تدعيما للأطفال الأيتام.