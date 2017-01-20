أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 20 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 20 / 1 / 2017 العديد من الأخبار المهمة يأتى على رأسها، التعاقد مع إسلام حسين لاعب جولدى الشاب، وتقديم عرض رسمى لشراء مدحت فقوسة من غزل المحلة، وحديث محمد محسن أبو جريشة عن المعسكر المغلق وخطة ستراكا مع الدراويش.

نجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى إنهاء التعاقد مع إسلام حسين "شوكة" صانع ألعاب جولدى الشاب لتدعيم صفوف الدراويش فى الفترة المقبلة، ضمن سياسة إدارة الدراويش فى تدعيم صفوفه باللاعبين صغار السن لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى المواسم المقبلة.

أكد محمد محسن أبو جريشة "ريشة" مدرب الإسماعيلى، أن التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى اهتم بالشق البدنى خلال الفترة الماضية منذ توليه القيادة الفنية للدراويش، مضيفا أن ستراكا عمل أيضا على النواحى التكتيكية من أجل تحفيظ طريقة لعبه للاعبين، وهو ما عكف على تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

أرسل نادى الإسماعيلى فاكسا رسميا لنادى غزل المحلة، من أجل معرفة الشروط المادية للنادى للحصول على خدمات مدحت فقوسة لاعب خط وسط غزل المحلة ولاعب منتخب الشباب.

دخلت أندية سموحة وإنبى فى مفاوضات جادة مع فتحى عثمان "فتحيانو" مهاجم فريق تليفونات بنى سويف والذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية وينافس على الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم، من أجل تدعيم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الحالى.