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أبو الغيط: لقائى مع رئيس البرلمان اللبنانى كان مثمرا وإيجابيا

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أبو الغيط: لقائى مع رئيس البرلمان اللبنانى كان مثمرا وإيجابيا أبو الغيط: لقائى مع رئيس البرلمان اللبنانى كان مثمرا وإيجابيا

>أ ش أ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تؤيد وتقف مع لبنان، كما تعمل مع المجتمع الدولى والدول المانحة والمنظمات الدولية لمساعدة لبنان على تجاوز مشاكل اللاجئين وزيادة المنح والمساعدات المقدمة لهم.

جاء ذلك فى تصريحات لأبو الغيط، عقب لقاءه اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، فى عين التينة بالعاصمة اللبنانية بيروت.
> وقال أبو الغيط، إن لقاءه مع الرئيس برى كان مثمرا وإيجابيا، تم خلاله مناقشة شئون المنطقة والشأن العربي، والوضع الفلسطينى والقضية الفلسطينية، وكيفية استعادة الاستقرار فى الشرق الأوسط.


> وأضاف أنه عبر للرئيس برى عن رضاء الجامعة الكامل على التطورات الإيجابية للوضع اللبنانى بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل وعودة البرلمان للتشريع وقيامه بدوره.

 


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