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الاحتلال الإسرائيلى يحاصر قرية بشرق القدس ويعتقل 6 نشطاء

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الاحتلال الإسرائيلى يحاصر قرية بشرق القدس ويعتقل 6 نشطاء الاحتلال الإسرائيلى يحاصر قرية بشرق القدس ويعتقل 6 نشطاء

>أ ش أ

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، ظهر اليوم الجمعة، قرية "باب الشمس" التى أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، ومجموعة من المتضامنين الأجانب فى المنطقة المحاذية لمستوطنة "معالية أدوميم" المقامة على أراضى المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت ستة نشطاء، بينهم فتاة.


> وحاصر جنود الاحتلال القرية، وشرعوا بطرد الشبان والصحفيين من المنطقة، كما حرروا مخالفات بحق سيارات البث الإعلامى، ومنعوا الصحفيين والمصورين من القيام بواجبهم المهنى بحرية.


> من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثى، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمة استيطانية ضد الشعب الفلسطينى يجب مواجهتها بالمقاومة الشعبية والمقاطعة.


> وأدان البرغوثى - فى تصريح صحفى- إقدام قوات الاحتلال على محاصرة قرية باب الشمس واعتقال نشطاء المقاومة الشعبية منها، إضافة إلى إدانة هدم الاحتلال 18 منشأة فى قلنديا.


> وأضاف أن سياسة الأمر الواقع التى يحاول الاحتلال الإسرائيلى فرضها على الأرض ومحاولات كسب الزمن، يجب أن تواجه بالوحدة وإنهاء الانقسام فورا ورص الصف الفلسطينى فى إطار قيادة وطنية موحدة تقود الشعب الفلسطينى فى مقاومته للاحتلال وممارساته العنصرية.


> وأعاد العشرات من نشطاء المقاومة الشعبية بناء قرية باب الشمس المحاذية لمستوطنة "معاليه أدوميم" رفضا لقانون ضمها الذى ينوى الكنيست الإسرائيلى التصويت عليه.

 


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