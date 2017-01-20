الجيش الإسرائيلى: نخشى حزب الله لأنه يهدد سلاحنا البحرى

وكالات

قال قائد سلاح البحرية الإسرائيلى العميد دافيد ساعر، إن قوة "حزب الله" اللبنانى، تتزايد وأصبح "شبه جيش يحظر الاستخفاف به وبوسائله ونواياه".

وأضاف ساعر فى مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن التهديد الأساسى على سلاح البحرية الإسرئيلى حاليا هو حزب الله، مشيرا إلى "إصابة سفينة الصواريخ "حانيت" خلال حرب لبنان الثانية"، لافتا إلى أنها كانت دليلاً مؤلماً على قدرة الحزب، وجاهزيته فى الحرب البحرية، حسبما ذكرت وكالة "اسبوتنيك" الروسية.

وأشار قائد سلاح البحرية الإسرائيلية إلى أن حزب الله كان يمتلك فى العام 2006، عددا محدوداً من الصواريخ من نوع معين، لكنه بعد عشر سنوات بات لديه تشكيلة كبيرة من الصواريخ تحمل رؤوساً مختلفة ولمديات متفاوتة، وهذا الأمر ألزمنا بأن يفرض علينا التغيير حتى لا نتفاجأ فى المعركة المقبلة.

وحذر ساعر من التهديد المركزى للصواريخ البحرية المتطورة والموجودة لدى حزب الله، ولفت إلى أن الحزب لديه الآن الكثير من الإمكانيات البحرية غير الصواريخ، مضيفا:"عندما يتحدّث نصر الله عن احتلال الجليل، يجب أن نفترض أنّه سيأتى من البحر أيضا، وهذا أمر مؤكد عندما يتزودون ويتدربون وحتى أنهم يعرضون على شاشات التلفاز مقاتليهم الذين يعملون فى البحر".

وتخوّف ساعر من استهداف حزب الله لمنصات الغاز فى البحر، قائلا:"حزب الله عرض أفلاما يقول فيها نصر الله بصراحة إنه سيضرب هذه المنصات، ولذلك أعتقد أنه من الجدير أن نستمع إليه".