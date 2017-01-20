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وزيرا خارجية ليبيا وتونس يصلان القاهرة لحضور اجتماع دول جوار ليبيا

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وزيرا خارجية ليبيا وتونس يصلان القاهرة لحضور اجتماع دول جوار ليبيا وزيرا خارجية ليبيا وتونس يصلان القاهرة لحضور اجتماع دول جوار ليبيا

>كتب أحمد حمادة

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة كل من وزير خارجية تونس خميس الجيهناوى، ومحمد الطاهر سيالة وزير خارجية الوفاق الوطنى بالحكومة الليبية، قادمان من تونس للمشاركة فى اجتماع مجموعة دول جوار ليبيا والتى تضم وزراء خارجية كل من " وتونس والجزائر وليبيا والسودان والنيجر وتشاد"، بالإضافة إلى كل من المبعوث الأممى ومبعوث الاتحاد الأفريقى إلى ليبيا.

 

وقال مصدر مسئول بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة إن الوزيرين وصلا على متن رحلة مصر للطيران القادمة من تونس، وإنهما جلسا سويا لبحث عدد من الملفات قبل اجتماع العاشر لدول جوار ليبيا، والمقرر انعقاده صباح غد السبت برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية.

 

ومن المقرر أن يعقد سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح السبت بقصر التحرير اجتماعا لمجموعة دول جوار ليبيا، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى عصر نفس اليوم، يشارك فيه سامح شكرى وزير الخارجية، لعرض نتائج الاجتماع المشار إليه، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

 

وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صرح أمس بأن الاجتماع سيناقش أبرز مستـجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التى تعرقل العملية السياسية، واستعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمى والدولى لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبى، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابى فى حوار "ليبى - ليبى" بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق "الصخيرات".


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