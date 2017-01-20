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عودة 482 مصريًا ووصول 150 شاحنة من ليبيا

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عودة 482 مصريًا ووصول 150 شاحنة من ليبيا عودة 482 مصريًا ووصول 150 شاحنة من ليبيا

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 482 مصريا ووصول 150 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال السنباري- في تصريح اليوم  الجمعة – إن المنفذ استقبل 482 مصريا بينهم 407 وصول مشروع و75 بطريقة غير مشروعة، كما تم إنهاء إجراءات سفر 768 بينهم 280 مصريا و448 ليبيا، مشيرا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف مدير أمن مطروح أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 151 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 150 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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