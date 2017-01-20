مؤتمر الدولية لأورام الثدى ينظم جلسة لوضع قواعد استخدام العلاج المناعى

كتبت أمل علام

نظم المؤتمر الخامس للجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء برئاسة الدكتور هشام الغزالى جلسة خاصة لوضع الخطوط الاسترشادية للعلاج المناعى لعلاج كل أنواع السرطانات، شملت الجلسة أكثر من 20 خبيرا أجنبيا ومصريا من مختلف الجامعات الدولية والمصرية.

من جانبه أكد الدكتور مروان غصن أستاذ علاج الأورام بجامعة القديس يوسف ببيروت، سكريتر عام الجمعية الأفريقية الشرق أوسطية لعلاج الأورام الدكتور مروان غصن محاضرة عن سرطان المبيض فى المريضات اللاتى لديهن استعداد وراثى "براكا 1 وبراكا 2"، موضحا أنه لمنع حدوث أورام المبيض عند السيدات يتم استئصال المبايض قبل الإصابة عند السيدات اللاتى لديهن استعدادا وراثى للإصابة بسرطان المبيض، على طريقة أنجلينا جولى وقبل الإصابة.

وقال إنه تم استعراض الحالات التى أصيبت بالفعل بسرطان المبيض، ولديهن استعداد وراثى للإصابة فيمكن إعطائهن العلاجات الموجهة PARP inhibitor موضحا أن هذه الأدوية من شأنها من تحسين الحالات المستعصية من سرطان المبيض، موضحا أنه عند بداية الإصابة يمكن إعطاء الأدوية عن طريق الفم لفترة طويلة بعد استئصال المبايض، والعلاجات التقليدية لخفض معدل ارتداد المرض.

وأوضح أن الدراسات التى تجرى على الأدوية الجديدة يتم إحضارها إلى المرضى ويتم عمل دراسات عليها نظرا لارتفاع ثمنها، موضحا أن هناك دراسات حالية تتم على علاج أورام الكلى، للمرضى الذين يحتاجون للعلاج، موضحا أن هناك دراسة على السيدات المصابات بسرطان الثدى قبل انقطاع الطمث والدول العربية، حيث إن معدل عمر السيدات المصابات بسرطان الثدى أقل من السيدات بالبلدان المتقدمة فى أمريكا وأوروبا، وأضاف أن هناك دراسات أخرى على سرطان الرئة وسرطان المعدة، ونقوم بعمل إحصائيات عن السرطانات بالمنطقة العربية.

يذكر أن الجمعية الأفريقية الشرق أوسطية يرأسها الدكتور حمدى عبد العظيم وأعضاء من جميع الدول العربية وتهدف الجمعية لتطوير الأبحاث، وإتاحة أدوية الأورام لجميع الدول الأعضاء فى الجمعية من خلال الدراسات التى يتم إجراؤها على المرضى.