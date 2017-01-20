سائق يغتصب زوجة صديقه تحت تهديد السلاح داخل الزراعات بمركز المنصورة

الدقهلية شريف الديب

اغتصب سائق بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة زوجة صديقه تحت تهديد السلاح، بعد أن طلب زوجها منه توصيلها إلى أحد جيرانها لحين عودته من الخارج لعدم وجود مفتاح للمنزل معها.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العميد سيد خشبة مفتش مباحث مركز المنصورة، من "فاطمة ر م" 25 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية منية سندوب دائرة المركز، بانها كانت أمام مدخل منزلها في انتظار زوجها لفتح باب الشقة لها لعدم وجود مفتاح بحوزتها إلا أن زوجها تعذر حضورة، فقام بالاتصال بالمدعو "سمير ع س ر" 32 سنة سائق ومقيم بذات القرية وطلب منه التوجه لاصطحاب زوجته لشقة إحدى جيرانها لحين عودته، إلا أنها فوجئت عند وصول الأخير بتهديدها بسكين واصطحابها كرها عنها داخل السيارة قيادته رقم د ا ب 9471 ملاكي، وتوجه بها إلى أحد الزراعات المجاورة للقرية وتعدي عليها جنسيا ثم قام بالاتصال بكل من "محمد م ال ص" و"اسلام ا ال م" ويقيمان بذات القرية حيث حضرا وحاولا اغتصابها الا انهما لم يتمكنا من مواقعتها جنسيا وقاموا بتركها وفروا هاربين.

وعلى الفور تمكن الرائد رامي الطنطاوي رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم الأول والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف عن تخلصه من السكين المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية وتم تحرير المحضر رقم 1291 لسنة 2017 جنح المركز وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.