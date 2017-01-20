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وفاة الممثل الامريكي ميجل فيرير

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37211694_303.jpgأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الممثل ميجل فيرير الذي اشتهر بدوره في المسلسل التليفزيوني "إن.سي.آي.إس: لوس أنجليس" توفي أمس الخميس إثر إصابته بسرطان الحلق، عن عمر يناهز 61 عاما.نقلت صحيفة "فاريتي" عن النجم السينمائي جورج كلوني، وهو ابن عم فيرير، قوله إن هذا الفنان "جعل العالم أكثر إشراقا ومرحا" وأن وفاته لها تأثير كبير على الأسرة وصناعة الترفيه". وأضاف كلوني "إننا نحبك يا ميجل.. وسنحبك دائما". وقالت مجلة "بيبول" إن فيرير اختار الاستمرار في العمل بينما كانت إصابته بالسرطان تزداد سوءا.

وأضافت الصحيفة أن الفنان كان يعرف أيضا بأدواره في المسلسلات التلفزيونية "كروسينج جوردان" و"توين بيكس" بالإضافة إلى شخصية الشرير في فيلم "روبوكوب" (1987) وصوت شخصية شا – يو في فيلم "مولان" (1998). ونقلت الصحيفة عن آر. سكوت جيميل، منتج ومؤلف حلقات مسلسل "إن.سي.آي.إس: لوس إنجليس" قوله إن فيرير كان يتسم بموهبة هائلة، ولديه حضورا دراماتيكيا قويا على الشاشة وحس فكاهي وقلب كبير.

س ك/ط أ (د ب أ)
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