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وزيرا خارجية "ليبيا وتونس" يصلان القاهرة لحضور اجتماع دول جوار ليبيا

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وزيرا خارجية "ليبيا وتونس" يصلان القاهرة لحضور اجتماع دول جوار ليبيا وزيرا خارجية "ليبيا وتونس" يصلان القاهرة لحضور اجتماع دول جوار ليبيا

>كتب أحمد حمادة

وصل الى القاهرة مساء اليوم الجمعة كل من وزير خارجية تونس خميس الجيهناوى، و محمد الطاهر سياله وزير خارجية الوفاق الوطني بالحكومة الليبية، قادمين من تونس، للمشاركة فى اجتماع مجموعة دول جوار ليبيا، والتي تضم وزراء خارجية كل من " وتونس والجزائر وليبيا والسودان والنيجر وتشاد"، بالإضافة إلى كل من المبعوث الأممي ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا.

وقالت مصدر مسئول بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة، إن الوزيرين وصلا على متن رحلة مصر للطيران القادمة من تونس، وجلسا سويا لبحث عدد من الملفات قبل الاجتماع العاشر لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده صباح غد برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية المصرى.

 

ومن المقرر أن يعقد سامح شكري وزير الخارجية صباح السبت اجتماعا لمجموعة دول جوار ليبيا،بقصر التحرير، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي عصر اليوم ذاته، لعرض نتائج الاجتماع المشار إليه، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

 

وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح أمس أن الاجتماع سيناقش  أبرز مستـجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التي تعرقل العملية السياسية، واستعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي- ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.

 

 


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