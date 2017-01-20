"الداخلية": ضبط عضو بخلية "التحرك الاقتصادى الإخوانى" المرؤوسة لحسن مالك

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، الجمعة، ضبط أحد الكوادر الإخوانية المعروفة باسم خلية "التحرك الاقتصادى الإخوانى" التى كان يترأسها القيادى الإخوانى حسن مالك، حيث دأب المتهم على الإتجار فى النقد الأجنبى للإضرار بالاقتصاد الوطنى.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، اليوم: "استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة محاولات تنظيم الإخوان الإرهابى الساعية للإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، تمكن قطاع الأمن الوطنى من ضبط أحد كوادر التنظيم بالإسكندرية والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 721/2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا "بالتحرك الاقتصادى الإخوانى" والمحبوس على ذمتها القيادى الإخوانى حسن مالك وآخرين من كوادر التنظيم الإرهابى.

وأضاف بيان الداخلية: "ارتكز تحرك الإخوانى المضبوط على تداول النقد الأجنبى بالسوق الموازية رغم إصدار البنك المركزى قراراً بغلق شركة الصرافة التى يمتلكها بمدينة الإسكندرية لمدة عام، حيث عُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبى "الدولار الأمريكى" النقد المصرى، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.