ضبط 3 متهمين استدرجوا مواطنا يحمل جنسية أوروبية وسرقوه بالإكراه بالمعادى

كتب أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لسرقتهم أحد الأشخاص والذى يحمل جنسية إحدى الدول الأوربية تحت تهديد السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المعادى بلاغاً من أحد الأشخاص والذى يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية مقيم مؤقتاً بدائرة قسم شرطة المعادى، أفاد فيه بأنه تعرف على أحد الأشخاص عن طريق إحدى صفحات التواصل الاجتماعى، وأن الأخير دعاه لمقابلته والتعرف عليه.

وأضاف المجنى عليه فى بلاغه، أنه ذهب للقاء الشخص الذى تعرف عليه عبر الإنترنت، وهناك اصطحبه إلى إحدى المحال التجارية بمنطقة زهراء المعادى، وأغلق عليه المتجر وفوجئ بقدوم شخصين آخرين وأشهروا فى وجهه الأسلحة البيضاء وسرقوا منه بطاقة الائتمان الخاصة به وأجبروه على الإفصاح عن رقمها السرى بعدها تركوه يرحل، وبالاستعلام عن الرقم السرى الخاص بالبطاقة تبين أنه سحب منه مبلغ مالى قدره 3000 جنيه.

وبالتحرى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة، وتبين أنهم كل من "أحمد.إ" 34 سنة صاحب محل، و"حمدى.ع.ع" 19 سنة، و"معتز.م" 19 سنة، فخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزة الأول سلاح أبيض (سكين)، والثانى سلاح أبيض عبارة عن "سنجة" ومبلغ مالى قدره 1700 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عقب قيام المتهم الأخير باستدراج المجنى عليه للمحل، وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .