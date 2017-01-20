رسميًا.. فشل انتقال مصطفى فتحي إلى تورينو الإيطالي

أعلن نادي الزمالك رسميًا عن رفضه للعرض المقدم من قبل نادي تورينو الإيطالي للتعاقد مع مصطفى فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة، في تصريح للموقع الرسمي بالنادي، أن الإدارة اعتذرت عن عدم قبول عرض تورينو لضم مصطفى فتحي، بسبب عدم الالتزام بالعرض المالي.

وكان الزمالك قد اشترط الحصول على مبلغ 700 ألف يورو من أجل الموافقة على رحيل فتحي، إلا أن إدارة تورينو أصرت على مبلغ 600 ألف يورو كحد أقصى، وقد تفاوض اللاعب مع مرتضى على قبول العرض، ودفع فارق الـ100 ألف من حسابه، إلا أن وفد تورينو عاد إلى بلاده دون إنهاء الصفقة.

ومنح الزمالك مهلة للنادي الإيطالي من أجل إنهاء الصفقة، إلا أن الإدارة لم ترد على الزمالك، ليتم إنهاء الصفقة رسميًا.