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«التموين»: شراء 60 ألف طن قمح أوكراني لإنتاج الخبز المدعم

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«التموين»: شراء 60 ألف طن قمح أوكراني لإنتاج الخبز المدعم «التموين»: شراء 60 ألف طن قمح أوكراني لإنتاج الخبز المدعم

 

ارشيفية

تعاقدت هيئة السلع التموينية، بوزارة والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، على شراء 60 ألف طن قمح أوكراني، لإنتاج الخبز المدعم من خلال مناقصة عالمية، على أن يتم توريد الأقماح فى الفترة من أول مارس المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر.

وقالت الوزارة فى بيان صحفي، إنها تستورد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية، وليست دولة بعينها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.

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