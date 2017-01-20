بالصور.. مئات الآلاف من الأمريكيين يتدفقون على الكونجرس لحضور تنصيب «ترامب»

توافد مئات الآلاف من الأمريكيين على محيط الكونجرس لحضور مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب.

وتمت الاستعدادات النهائية لبدء مراسم التنصيب، حيث من المقرر أن يصل “ترامب” في وقت لاحق إلي الكونجرس لأداء اليمين الدستورية.

وتوالى وصول المشاركين، ووصل الرئيس الأسبق جورج بوش، الابن وزوجته ولورا ، كما وصل السياسيون وقادة الجيش الأمريكي إلى مبنى الكابيتول.

كان “ترامب” وزوجته قد وصلا الى البيت الأبيض للقاء مع الرئيس أوباما وزوجته في حفل شاي.