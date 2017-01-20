الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة شمالا معتدل على الوجه البحرى.. والقاهرة 19

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

الإسكندرية 09 17

مطروح 7 17

بورسعيد 13 18

دمياط 12 18

بلطيم 11 18

الإسماعيلية 6 19

السويس 9 19

العريش 4 18

نخل 2 18

طابا 7 17

الطور 8 19

مرسى علم 15 23

الغردقة 13 22

شرم الشيخ 16 23

رفح 3 17

كاترين 2 16

سيوة 10 19

المنيا 8 19

الفيوم 7 19

رأس سدر 10 19

أبوسمبل 15 26

وسط الدلتا 10 18

أسيوط 7 20

سوهاج 9 22

الأقصر 9 24

أسوان 13 26

شلاتين 19 24

حلايب 20 23

الوادى الجديد 9 23

قنا 11 23

نويبع 14 21

السلوم 7 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 34

المدينة 19 19

الرياض 10 20

المنامة 17 21

أبوظبى 16 26

الدوحة 18 23

الكويت 8 20

دمشق -1 13

بيروت 10 16

عمان 4 12

القدس 5 12

غزة 10 17

بغداد 6 18

مسقط 20 25

صنعاء 5 24

الخرطوم 21 36

طرابلس 8 8

تونس 6 16

الجزائر 8 13

الرباط 6 13

نواكشوط 13 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 8- 4

اسطنبول 1 4

اسلام اباد 8 18

نيودلهى 10 21

جاكرتا 25 33

بكين 10- 1

كوالامبور 24 32

طوكيو 1 10

أثينا 4 10

روما 5 15

باريس 6- 2

مدريد 2- 11

برلين 4- 3

لندن 1- 4

مونتريال 1 2

موسكو 10- 3-

نيويورك 3 9

واشنطن 4 8