الاتحاد الألماني لكرة القدم يقرر استضافة يورو 2024

حسمت ألمانيا قرارها بالتقدم لطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2024، وذلك بعد الموافقة الرسمية من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.وذكر الاتحاد الألماني في بيان أنه سيقدم طلبا للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في موعد أقصاه الثالث من آذار/مارس المقبل، يتضمن إقامة عشرة ملاعب مقترحة في عشر مدن لاحتضان فعاليات البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.

وتعد ألمانيا مرشحة لاستضافة البطولة الأوروبية للمرة الثانية، حيث كانت قد استضافت نسخة عام 1988. ومن المقرر أن تعلن اللجنة التنفيذية لليويفا عن البلد المنظمة ليورو 2024 في أيلول/سبتمبر 2018 .

وفي أعقاب قضية كأس العالم 2006 بألمانيا، المتعلقة بتحويل مبالغ مالية مثيرة للشبهات إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، طالب الاتحاد الألماني منظمة الشفافية الدولية بمتابعة إجراءات طلب استضافة البطولة الأوروبية.

في هذا السياق، قال راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني "استضافة البطولة الأوروبية في 2024 ستكون بمثابة منارة لكرة القدم الألمانية ككل". وأضاف "سنقدم طلبا يفي بأعلى مستويات الجودة، وسنتأكد من ترشيح المواقع العشرة لاحتضان المباريات، بما يتماشى مع معايير الشفافية وبشكل واضح.

وقال غريندل "لدينا في ألمانيا الملاعب والبنى الأساسية وكذلك الخبرة بكيفية تنظيم بطولة مجدية اقتصاديا ومتوافقة مع قضايا البيئة". وتابع "أؤكد أننا سنبذل قصارى الجهد من أجل إقناع اليويفا بأننا لدينا أوراق اعتماد قوية لتنظيم بطولة أوروبية أخرى ناجحة ،مثلما كان الحال في 1988".

وتقام النسخة المقبلة من البطولة الأوروبية (يورو 2020) في 13 دولة منها ألمانيا، حيث تستضيف ميونيخ ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الثمانية، بينما تحتضن العاصمة البريطانية لندن مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)

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