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وادى دجلة يختتم معسكرة بالعين السخنة الاثنين المقبل

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وادى دجلة يختتم معسكرة بالعين السخنة الاثنين المقبل وادى دجلة يختتم معسكرة بالعين السخنة الاثنين المقبل

>كتبت أسماء عمر

يختتم فريق وادى دجلة معسكره المقام حاليا بالعين السخنة تحت قيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو، الاثنين المقبل، فى إطار استعدادات الفريق الدجلاوى لاستئناف الدورى.

 

وأكد سيد متولى مدير الفريق أن التدريبات البدنية التى عمل عليها ميدو خلال المعسكر حققت نتائج جيدة فى رفع اللياقة البدنية للاعبى الفريق، مضيفا أن تدريبات اليوم مثلت نهاية التدريبات التى تستمر على ثلاث فترات، وبعد ذلك يبدأ الفريق فى التدريب على فترتين.

 

ويعود الفريق إلى القاهرة الاثنين المقبل، حيث يحصل لاعبو دجلة على إجازة لمدة 48 ساعة تنتهى فى 26 يناير الجارى.

 

ويستعد دجلة بقيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو لخوض مباراته مع فريق طنطا، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس فى 7 فبراير المقبل.


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