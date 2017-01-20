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بالصور.. الإسماعيلى يتعاقد مع "شوكة" جولدى

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بالصور.. الإسماعيلى يتعاقد مع "شوكة" جولدى بالصور.. الإسماعيلى يتعاقد مع "شوكة" جولدى

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

نجح مسئولو نادى الإسماعيلى في إنهاء التعاقد مع إسلام حسين "شوكة" صانع ألعاب جولدى الشاب لتدعيم صفوف الدراويش في الفترة القادمة، ضمن سياسة إدارة الدراويش فى تدعيم صفوفه باللاعبين صغار السن لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى المواسم المقبلة.

 

ونجح عاطف عبد العزيز نائب رئيس قطاع الناشئين ومحمود حسن عضو اللجنة الفنية، على إنهاء التعاقد مع شوكة مواليد 2000 بعد متابعته مع فريقه.

 

جدير بالذكر أن التعاقد مع شوكة جاء ضمن مجموعة اللاعبين الذين تعاقدت معهم إدارة الدراويش فى الفترة الماضية والذين وصولا إلى 23 لاعبا في مختلف الأعمار السنية. 

 

 

 

 


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