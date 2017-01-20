بالصور.. محمود حجازي يبحث مع خليفة حفتر تطورات الأزمة الليبية

بحث الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية تطورات الأزمة الليبية.

وذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في إطار الجهود المبذولة لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين كافة الأطراف الليبية التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبى مع السيد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية حيث بحثا تطورات الأزمة الليبية وما أفرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة”.

وتابع: “أكد المشير خليفة حفتر على أهمية الدور المصري في دعم جهود الوفاق الليبى انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري، كما ثمن سيادته تضحيات الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية”.

وأضاف: “فضلاً عن ترحيب سيادته بكافة الجهود والتحركات السياسية الليبية الصادقة واستعداده للمشاركة في أي لقاءات وطنية برعاية مصرية يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وتحفظ أرواح الليبين وحرمة الدم وتدعم الثقة بين كافة الأطراف وترفع المعاناة عن الشعب الليبى للإنطلاق نحو بناء الدولة التى يتطلع إليها كل الليبيين”.