باسم مرسى يحدد 15 مليونا "راتبا" ومليون دولار شرطا جزائيا.. والزمالك يرفض

كتب أحمد توفيق

فوجئ مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بقيام باسم مرسى مهاجم الفريق بتحديد 15 مليون جنيه قيمة راتبه مع النادى على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وذلك فى العقود التى وقع عليها اللاعب مع فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء الأسبق.

وبعد تسلم مجلس الزمالك العقود، التى وقعها باسم مرسى فوجئوا بأن راتب اللاعب فى العقود 4 ملايين جنيه فى الموسم الأول و5 ملايين جنيه فى الموسم الثانى و6 ملايين جنيه بالموسم الثالث، وهو ما يخالف اتفاقه السابق مع المجلس الأبيض.

واتفق باسم مرسى فى جلسة سابقة مع مجلس الزمالك على تقاضى 4 ملايين جنيه سنويا تزيد 300 ألف جنيه كل موسم، ليصبح راتبه فى الموسم الثانى 4 ملايين و300 ألف جنيه وفى الموسم الثالث 4 ملايين و600 ألف جنيه.

ورفض مجلس الزمالك المبالغ التى حددها باسم مرسى فى عقده الجديد مع التمسك بتطبيق الاتفاق السابق خاصة بعد قيام اللاعب إرسال 3 نسخ فقط من العقود، التى وقع عليها واحتفاظه بنسخة منها وأثبتت النسخ المرسلة للنادى صحة تحديد اللاعب مليون دولار فقط شرط جزائى فى العقد الجديد، رغم وجود شرط جزائى بالعقد القديم بقيمة 2 مليون دولار وهو ما يرفضه المجلس الأبيض.