الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئياَ بوجه عام وغائم أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية قد يتخللها بعض السحب الركامية أحيانا مع فرصة سقوط الأمطار على بعض تلك المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة أحياناً شرقا خاصة فوق البحر ومع السحب النشطة .

حركة الرياح .. جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة بوجه عام تصل 45 كم/ساعة أحيانا شرقا مع نشاط السحب.

حالة البحر.. متوسط الموج قد يضطرب أحيانا .. وارتفاع الموج 1 - 2 / 3 أقدام قرب الساحل و 3 - 5 / 6 أقدام بالعمق وأعلى مد الساعة 07:40 والساعة 19:20 وأدنى جزر عند الساعة 15:05 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 29 20 75 25.

> دبي 27 21 70 30 .

> الشارقة 28 18 80 35.

> عجمان 27 17 75 40.

> أم القيوين 28 18 75 35 .

> رأس الخيمة 28 17 80 40 .

> الفجيرة 25 19 90 55.

> العين 28 18 75 30 .

> ليوا 27 14 90 25 .

> الرويس 25 17 85 30 .

> السلع 24 16 80 40.

> دلما 26 20 90 50 .

> طنب الصغرى 25 18 80 50 .

> طنب الكبرى 25 18 80 50 .

> أبوموسى 25 18 80 50.