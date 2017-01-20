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العثور على 6 أشخاص أحياء في فندق أصابه انهيار جليدي بايطاليا

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العثور على 6 أشخاص أحياء في فندق أصابه انهيار جليدي بايطاليا العثور على 6 أشخاص أحياء في فندق أصابه انهيار جليدي بايطاليا

عثرت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة على 6 أشخاص أحياء في فندق صغير أصابه انهيار جليدي في منطقة جبلية بوسط إيطاليا بعد سلسلة زلازل ضربت البلاد.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز ) عن المتحدث باسم الإطفاء لوكا كاري “إنه جرى العثور على الأشخاص داخل فندق ريجوبيانو في بلدة فاريندولا في جبل جران ساسو بمنطقة أبروتس وسط البلاد “.

كانت إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أعلنت أن فرصة استخراج ناجين تضاءلت بشدة, بعد 24 ساعة من وقوع الحادث, مشيرة إلى انتشال جثتين فقط.

وأكد رئيس الإدارة فابريسيو كوروتشيو ” الأمل موجود دائما , لو لم يكن هناك أمل لما بذل عمال الإنقاذ كل ما بذلوه من جهود. الفريق سيواصل فعل كل ما هو ممكن خلال الليل” .

يذكر أن فرق إغاثة إيطالية أعلنت – أمس – بمقتل العديد من الأشخاص في انهيار جليدي ضرب فندق “ريجوبيانو” الذي يقع في منطقة أبروتسو الجبلية بوسط ايطاليا, مشيرين إلى فقدان نحو 30 شخصا كانوا داخل الفندق.

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أونا

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