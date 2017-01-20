المتحدث العسكرى الباكستانى: أمن السعودية من أمن إسلام آباد

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أكد المتحدث باسم الجيش الباكستانى آصف غفور اليوم الجمعة أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن باكستان.

وقال غفور فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية السعودية عقب لقاء قائد الجيش الباكستانى الفريق أول قمر جاويد وسفير السعودية لدى باكستان عبد الله بن مرزوق "إن قائد الجيش الباكستانى جدد تأكيده للسفير السعودى على أن الجيش الباكستانى يعتبر الدفاع عن المملكة العربية السعودية مساوٍ للدفاع عن باكستان".

وأكد الجانبان فى البيان عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالدفاع والتدريب العسكرى.

يذكر أن الفريق أول قمر جاويد باجوه تولى منصبه فى قيادة الجيش الباكستانى نهاية شهر نوفمبر الماضى لمدة ثلاث سنوات، خلفا للفريق أول راحيل شريف. وباكستان عضو فى التحالف العسكرى الإسلامى بقيادة السعودية لمكافحة الإرهاب.