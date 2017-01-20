أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث العسكرى الباكستانى: أمن السعودية من أمن إسلام آباد

Google+ Print
المتحدث العسكرى الباكستانى: أمن السعودية من أمن إسلام آباد المتحدث العسكرى الباكستانى: أمن السعودية من أمن إسلام آباد

>أ ش أ

أكد المتحدث باسم الجيش الباكستانى آصف غفور اليوم الجمعة أن أمن المملكة العربية من أمن باكستان.

وقال غفور فى بيان أوردته قناة (العربية) السعودية عقب لقاء قائد الجيش الباكستانى الفريق أول قمر جاويد وسفير السعودية لدى باكستان عبد الله بن مرزوق  "إن قائد الجيش الباكستانى جدد تأكيده للسفير السعودى على أن الجيش الباكستانى يعتبر الدفاع عن المملكة العربية السعودية مساوٍ للدفاع عن باكستان".

وأكد الجانبان فى البيان عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالدفاع والتدريب العسكرى.

يذكر أن الفريق أول قمر جاويد باجوه تولى منصبه فى قيادة الجيش الباكستانى نهاية شهر نوفمبر الماضى لمدة ثلاث سنوات، خلفا للفريق أول راحيل شريف. وباكستان عضو فى التحالف العسكرى الإسلامى بقيادة السعودية لمكافحة الإرهاب.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية