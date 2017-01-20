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بالصور.. حجر طائش بقطار السويس يقضى على حياة طالب واتهام المستشفى بالتقصير

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بالصور.. حجر طائش بقطار السويس يقضى على حياة طالب واتهام المستشفى بالتقصير بالصور.. حجر طائش بقطار السويس يقضى على حياة طالب واتهام المستشفى بالتقصير

>السويس - سيد نون

تسبب قيام أطفال بإلقاء الحجارة على قطار السويس – الإسماعيلية بالقرب من قرية الشلوفة بالسويس، إلى وفاة طالب من أبناء محافظة الإسماعلية، يقوم بالدراسة بمعهد نظم المعلومات بمحافظة السويس، وتسبب الحادث فى حالة من الغضب الواسع بين الشباب الطلاب زملاء الطالب المتوفى، والذين اتهموا إدارة مستشفى السويس العام بالتقصير.

 

الطالب المتوفى هو عبدالرحمن عبدالله، من أبناء محافظة الإسماعلية، وكان معروف بين زملائه بالطيبة وحسن الخلق، ويتميز بعلاقة حب ومودة مع جميع من حولة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لغضب زملائه، وحزنهم على زميلهم المتوفى.

 

وقال أحمد محمد، أحد زملاء الطالب المتوفى، إن زميلنا كان يجلس فى القطار بشكل طبيعى، وقام بجلب فطار وفجأة قام أطفال بإلقاء الحجارة على قطار السويس، أثناء مروره بالقرب من قرية الشلوفة، وأصابت الحجارة عبد الرحمن، ثم قمنا بنقله إلى مستشفى السويس العام، وتبين أنه مصاب بشرخ فى الجمجمة ونزيف بالمخ.

 

واتهم الطلاب زملاء الطالب المتوفى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مستشفى السويس العام، بأنها قامت بالتقصير فى علاج الطالب، وأنهم تركوا الطالب ينزف عدة ساعات، مما تسبب فى النهاية لوفاته.

 

من جانبه، نفى الدكتور لطفى عبدالسمبع وكيل وزارة الصحة بالسويس، حدوث أى تقصير، مؤكدا أن الطالب كان قد وصل المستشفى حالة سيئة ومصاب بنزيف، وتم اتخاذ جميع إجراءات الإسعافات.

 

وكشف مسئول بإدارة سكة حديد السويس، طلب عدم ذكر اسمه، أنه يوميا يقوم مجهولين وأطفال بإلقاء الحجارة على قطار السويس، أصابت القطار بتلفيات متكررة بسبب إلقاء الحجارة التى تحدث باستمرار للأسف.

 

 


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