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الجيزة توفر 100 مليون جنيه لدفع العمل بنفق النهضة

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الجيزة توفر 100 مليون جنيه لدفع العمل بنفق النهضة الجيزة توفر 100 مليون جنيه لدفع العمل بنفق النهضة

نفق النهضة – أرشيفية

كشف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، عن توفير 100 مليون جنيه من اعتمادات المحافظة لاستكمال الأعمال بنفق النهضة بمنطقة جامعة القاهرة، والذى ينفذه جهاز تعمير القاهره الكبرى التابع لوزارة الإسكان.

وأكد المحافظ فى تصريحات له على أهمية النفق فى حل مشاكل التكدس المرورى بتقاطع ميدان النهضه مع كوبرى الجامعة ويخدم النفق القادم من ميدان الجيزة وشيراتون الجلاء .

وأضاف الدالى أن النفق يبلغ طوله 700 م ويتكون من إتجاهين لافتاَ أنه بإنشاء نفق النهضه يكون قد تم استكمال منظومة لعدد من الأنفاق بهذه المنطقة على كورنيش النيل تضم نفق إمبابه ونفق البالون ونفق الجلاء ونفق بهى الدين بركات (مراد).

وأوضح الدالى أن النفق له مخرج للقادم من شيراتون الجلاء بجوار مديرية أمن الجيزة يميناَ حتى شارع النهضة، وأشار أنه يتم التنسيق الدائم مع جهاز تعمير القاهره الكبرى لدفع عجلة العمل حتى يتم الانتهاء من النفق من خلال برنامج زمنى.

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