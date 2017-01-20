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محافظ القاهرة يقرر فسخ التعاقد مع الشركة المكلفة بتطوير كورنيش النيل

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محافظ القاهرة يقرر فسخ التعاقد مع الشركة المكلفة بتطوير كورنيش النيل محافظ القاهرة يقرر فسخ التعاقد مع الشركة المكلفة بتطوير كورنيش النيل

المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة (أرشيفية)

قرر محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، فسخ التعاقد مع الشركة المكلفة بصيانة وتأمين المرحلة الأولى من كورنيش النيل لإخلالها بشروط العقد وعدم قدرتها على منع عشوائية الباعة الجائلين بالمنطقة.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري اليوم الجمعة لمتابعة أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب ورؤساء أحياء عابدين وغرب والأزبكية وعدد من الأساتذة المتخصصين في مجال التنسيق الحضاري وممثلي شركات المقاولات العاملة في المشروع.

وكلف المحافظ،مدير مشروع الحدائق المتخصصة بوضع تصور لكيفية إدارة المكان ومنع التواجد العشوائي للباعة الجائلين وإحكام السيطرة على المكان للحفاظ على ما تم من أعمال به والتي تستهدف في المقام الأول إيجاد متنفس لائق بمواطني القاهرة يتمكنون من خلاله الاستمتاع بالنيل دون أي مضايقات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء المعنية (غرب القاهرة،عابدين،الأزبكية) بتفعيل القانون وإلزام الشاغلين بالعمارات التي تم تطويرها بتشكيل اتحاد للشاغلين وقيامه بواجباته التي حددها القانون والتي يأتي على رأسها صيانة العقارات أولا بأول لمنع تدهورها مرة أخرى حرصا على المال العام مع دراسة الوضع القانوني لكيفية إلزام اتحاد الشاغلين بإعادة طلاء العقارات التي تم تطويرها مرة كل عامين على الأقل للحفاظ على النسق العام للمنطقة.

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