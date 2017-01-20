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الإفتاء: تراجع مساحة الأراضي الخاضعة لـ«داعش» في 2016

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الإفتاء: تراجع مساحة الأراضي الخاضعة لـ«داعش» في 2016 الإفتاء: تراجع مساحة الأراضي الخاضعة لـ«داعش» في 2016

دار الافتاء

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، عن انخفاض مساحات الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي بنسبة 23% على مدار عام 2016 بسبب الخسائر المتلاحقة التى لحقت بالتنظيم الإرهابي فى مناطق متفرقة على مستوى المنطقة العربية.

وأكد مرصد الإفتاء – في تقرير اليوم الجمعة-أن تراجع مساحات الأراضي الخاضعة لتنظيم داعش الإرهابي تؤدى إلى المزيد من الانشقاقات فى صفوف التنظيم الإرهابي بشأن كيفية الرد على هذه الهزائم،الأمر الذى يهدد ترابط التنظيم واستمراره.

وأشار المرصد إلى النجاحات المتلاحقة التى تحققها القوات العراقية في مدينة الموصل,آخر معقل رئيسي للتنظيم فى العراق،إضافة إلى خسائره المتلاحقة فى سوريا.

ودعا المرصد إلى ضرورة تكثيف الضربات المتلاحقة ضد تنظيم “داعش” والتعاون والتنسيق التام بين مختلف دول العالم لاستئصال جذور تنظيم “داعش” الإرهابي الذى بات يتخبط بسبب خسائره الكبيرة على مدى الفترات الماضية.

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