داليا خورشيد في دافوس: نشجع القطاع الخاص ليكون شريكا في بناء اقتصاد مصر

استكملت وزيره الاستثمار داليا خورشيد اجتماعاتها الرسمية ومشاركتها في فاعليات المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس-سويسرا ، حيث شاركت في جلسه رسميه عن دعم الاستثمار في البنيه التحتية للاقتصاد الذكي بحضور وزير الشؤون الخارجية – سنغافورة، ووزيره الدولة لتكنولوجيا المعلومات ووكيل المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحافظ بنك اليابان، والمدير التنفيذي لبرنامج البيئة- الامم المتحدة ، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحدث داليا خورشيد للحضور عن وعي الحكومة المصرية بأهمية تشجيع الاستثمارات في البنيه التحتية الذكية ودعم القطاع الخاص والشركات الناشئة من خلال ايجاد تشريعات تحفيزيه وضمانات ،حيث جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد ليشجع بناء المزيد من المناطق التي تعتمد علي التكنولوجيا الرقمية والاتصالات الذكية، باعتبارها احد أليات جذب الاستثمارات في الاسواق الناشئة.

واضافت ” الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة، لانها تمس جوانب الحياه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين، وتنعكس علي قطاعات الصحة والتعليم والتجارة ، مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين”

واكدت خورشيد ” تعمل الحكومة المصرية بجهد علي دعم الاستثمار في شبكات المستقبل لما لها من اثار ايجابيه على اقتصادنا المستقبلي.”

ناقش الحضور كيف يمكن للأسواق ان تكون جاذبه لهذا النوع من الاستثمارات والاعتماد علي القطاع الخاص .

واوضحت خورشيد “لابد ان يمنح القطاع الخاص الفرصة كامله في هذا المجال ويجب علي التشريعات ان تخدم المستثمرين وتسهل عملهم، لان الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصحوب بالاستثمار في الموارد البشرية ينتج عنه نمو اقتصادي، وله بعد اجتماعي في توفير فرص عمل لشبابنا ، لان هذا القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على العقول الشابة والمبادرات على الابتكار والإبداع. لذلك فهذا القطاع يستقطب الكثير من الشباب.”