أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

داليا خورشيد في دافوس: نشجع القطاع الخاص ليكون شريكا في بناء اقتصاد مصر

Google+ Print
داليا خورشيد في دافوس: نشجع القطاع الخاص ليكون شريكا في بناء اقتصاد مصر داليا خورشيد في دافوس: نشجع القطاع الخاص ليكون شريكا في بناء اقتصاد مصر

استكملت وزيره الاستثمار داليا خورشيد اجتماعاتها الرسمية ومشاركتها في فاعليات المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس-سويسرا ، حيث شاركت في جلسه رسميه عن دعم الاستثمار في البنيه التحتية للاقتصاد الذكي بحضور وزير الشؤون الخارجية – سنغافورة، ووزيره الدولة لتكنولوجيا المعلومات ووكيل المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحافظ بنك اليابان، والمدير التنفيذي لبرنامج البيئة- الامم المتحدة ، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحدث داليا خورشيد للحضور عن وعي المصرية بأهمية تشجيع الاستثمارات في البنيه التحتية الذكية ودعم القطاع الخاص والشركات الناشئة من خلال ايجاد تشريعات تحفيزيه وضمانات ،حيث جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد ليشجع بناء المزيد من المناطق التي تعتمد علي التكنولوجيا الرقمية والاتصالات الذكية، باعتبارها احد أليات جذب الاستثمارات في الاسواق الناشئة.

واضافت ” الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة، لانها تمس جوانب الحياه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين، وتنعكس علي قطاعات الصحة والتعليم والتجارة ، مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين”

واكدت خورشيد ” تعمل الحكومة المصرية بجهد علي دعم الاستثمار في شبكات المستقبل  لما لها من اثار ايجابيه على اقتصادنا المستقبلي.”

ناقش الحضور كيف يمكن للأسواق ان تكون جاذبه لهذا النوع من الاستثمارات والاعتماد علي القطاع الخاص .

واوضحت خورشيد “لابد ان يمنح القطاع الخاص الفرصة كامله في هذا المجال ويجب علي التشريعات ان تخدم المستثمرين وتسهل عملهم، لان الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصحوب بالاستثمار في الموارد البشرية ينتج عنه نمو اقتصادي، وله بعد اجتماعي في توفير فرص عمل لشبابنا ، لان هذا القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على العقول الشابة والمبادرات على الابتكار والإبداع. لذلك فهذا القطاع يستقطب الكثير من الشباب.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة