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مروان محسن ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

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مروان محسن ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام مروان محسن ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

>كتبت أسماء عمر

نشر مروان محسن مهاجم النادى الأهلي ومنتخب ، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" من مباراة الوطنى ومنتخب مالى، والتى انتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وعلق مروان على الصورة قائلا: "اللّهـم اجعل هـذه الجُمعة تفريجا لـكل هم وتحقيقا لكُل أمـل واستجابةً لـكُل دُعاء وشـفـاءً لكُل مـريــض".

 

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض ثان مبارياته بكأس الأمم الأفريقية الجابون 2017 فى تمام التاسعة مساء الغد، بمواجهة المنتخب الأوغندى وتضم مجموعة مصر منتخبات غانا ومالى وأوغندا.

 


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مصر 365

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