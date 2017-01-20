بالصور.. لاعبو المنتخب يصرون على أداء صلاة الجمعة

رسالة الجابون - حاتم رضا

رفض لاعبو المنتخب الوطنى إلغاء صلاة الجمعة اليوم، فى الجابون، وأصروا على أدائها داخل حديقة الفندق.

وقام أحد المرافقين للبعثة بإلقاء الخطبة من خلال الهاتف المحمول على اللاعبين قبل أداء الصلاة بحضور هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والذى يلازم البعثة منذ وصولها الجابون.

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض ثانى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون بمواجهة نظيره الأوغندى، فى تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

وكان الفراعنة قد حققوا تعادلا سلبيا أمام المنتخب المالى، فى أولى مباريات المنتخب الوطنى بالبطولة، وتضم مجموعة مصر منتخبات مالى وغانا وأوغندا.