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رسميًا.. «الزمالك» يتعاقد مع «سالوم» لاعب «يونيون إسبانيولا التشيلى» مقابل 600 ألف دولار

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رسميًا.. «الزمالك» يتعاقد مع «سالوم» لاعب «يونيون إسبانيولا التشيلى» مقابل 600 ألف دولار رسميًا.. «الزمالك» يتعاقد مع «سالوم» لاعب «يونيون إسبانيولا التشيلى» مقابل 600 ألف دولار

كارلوس سالوم مهاجم الفريق التشيلى

تلقى نادى الزمالك، خطابا رسميا من نظيره يونيون إسبانيولا التشيلى، يفيد بالموافقة على بيع كارلوس سالوم مهاجم الفريق التشيلى للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعد المفاوضات المكثفة الدائرة بين القلعة البيضاء والنادى التشيلى خلال الساعات الماضية.

ووافق نادى يونيون إسبانيولا التشيلى على تقاضى 600 ألف دولار نظير الاستغناء عن خدمات كارلوس سالوم لنادى الزمالك، وشهدت الساعات الماضية محاولات من جانب مسئولى القلعة البيضاء لتخفيض المبلغ إلى 500 ألف دولار، لكن تمسك بطل تشيلى أدى لموافقة الأبيض على إتمام الصفقة بهذا المبلغ.

ويحمل كارلوس سالوم الجنسية الأرجنتينية والفلسطينية، ونال إعجاب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، الذى أبدى موافقته على ضم اللاعب، خاصة أن التعاقد معه سيجعل النادى يضرب عصفورين بحجر واحد وهو التعاقد مع مهاجم متميز وكذلك عدم قيده فى القائمة كلاعب أفريقى، لأنه يحق قيد اللاعب الفلسطينى كلاعب محلى فى قائمة الأندية المصرية.

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