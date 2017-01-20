ضبط 16 قضية تهرب ضريبى و3 سيارات مهربة من الجمارك خلال يوم

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم التهرب الضريبى على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وضبطت أجهزة الأمن 16 حالة تهرب متنوعة، و5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

ونجت أجهزة الأمن في ضبط 3 سيارات لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، وضبط 60 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، و22 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.