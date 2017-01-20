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غدًا.. إعاده محاكمه المتهمين بأحداث مجلس الوزراء

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غدًا.. إعاده محاكمه المتهمين بأحداث مجلس الوزراء غدًا.. إعاده محاكمه المتهمين بأحداث مجلس الوزراء

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تاجيل إعادة محاكمة 136 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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