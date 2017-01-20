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غدًا.. طعن 21 طالب على حكم حبسهم بتهمة التظاهر والعنف بجامعة المنصورة

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غدًا.. طعن 21 طالب على حكم حبسهم بتهمة التظاهر والعنف بجامعة المنصورة غدًا.. طعن 21 طالب على حكم حبسهم بتهمة التظاهر والعنف بجامعة المنصورة

أرشيفية

 مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت، محكمة النقض الطعن المقدم من 21 متهمًا من طلاب جماعة الإخوان، من بينهم 3 طالبات، للمطالبة بإلغاء عقوبات حبسهم التي تتراوح بين عامين و5 سنوات، لإدانتهم فى قضية تظاهر وأحداث عنف شهدتها جامعة المنصورة.

والمتهمون هم كل من: ياسر محمد عوض، وأحمد عبد الرزاق فرج، وأحمد شوقى السيد، وأحمد محب إبراهيم، وخالد عبد الفتاح يوسف، ومحمد رمضان حجازى، وأحمد عادل حلمي، وأحمد طه يوسف، وإبراهيم رضا أحمد، وأحمد شعبان الزناتي، وأحمد عامر الحجة، وعمر إسماعيل البسيونى، ومحمد عبد الله العراقي، ومصطفى عبد الحميد، الطالبة أبرار علاء عصمت العنانى، الطالبة منة الله مصطفى البليهى، يسرا السيد ابراهيم الخطيب.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا، لإدانتهم جميعًا في أحداث عنف جامعة المنصورة.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

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