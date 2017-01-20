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المنتخب يصلى الظهر والعصر قصرا

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المنتخب يصلى الظهر والعصر قصرا المنتخب يصلى الظهر والعصر قصرا

>الجابون - حاتم رضا

قرر الجهاز الإدارى للمنتخب إلغاء صلاة الجمعة اليوم، بسبب عدم وجود مسجد به خطيب يلقى الخطبة باللغة العربية.

 

وقرر أفراد البعثة الاكتفاء بأداء صلاة الطهر والعصر قصرا، خاصة أنهم رفضوا الصلاة فى مسجد تابع للشيعة، بالإضافة إلى أن الخطبة باللغة الفرنسية للمسجد السنى.

 

ويستعد الوطنى لخوض ثانى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون بمواجهة نظيره الأوغندى فى تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

 

وكان الفراعنة قد حققوا تعادلا سلبيا أمام المنتخب المالى فى أولى مباريات المنتخب الوطنى بالبطولة، وتضم مجموعة منتخبات مالى وغانا وأوغندا.


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مصر 365

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